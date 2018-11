Vacanze al mare sulla Riviera Romagnola: le località più belle

Trascorrere le vacanze estive sulla Riviera Romagnola è spesso una scelta obbligata, vuoi perché si trova più vicina rispetto ad altre mete di mare vuoi perché si viaggia con dei bambini al seguito. Località come Rimini, Riccione, Gabicce Mare e via dicendo sono famose non tanto per la bellezza delle acque quanto per gli eccellenti servizi che sono in grado di offrire. Ormai lo sanno tutti: per i bambini andare in questi posti è davvero un’esperienza fantastica perché non corrono di certo il rischio di annoiarsi e trovano moltissime cose da fare. C’è però un rovescio della medaglia, ossia la bellezza del mare. Persone che sono abituate a trascorrere le vacanze in regioni del sud Italia come Puglia, Sardegna, Calabria, Sicilia notano subito la differenza, perché lungo la riviera Romagnola è impossibile trovare lo stesso mare cristallino dai colori intensi. Questo però non significa che il litorale romagnolo sia poco pulito: la differenza la fa tutta il fondale, che da queste parti è differente.

Le migliori località della Riviera Romagnola

A dirla proprio tutta, quando si parla di vacanze mare la Riviera Romagnola vanta molte località rinomate, che per quanto riguarda pulizia delle spiagge e servizi sono davvero il top. È per tale motivo che la maggior parte delle famiglie come bambini piccoli sceglie proprio questa come meta privilegiata per le ferie estive. Ma quali sono i posti migliori per passare una bella vacanza insieme a tutta la famiglia? Sicuramente Rimini e Riccionesono le località più famose e qui il divertimento non manca, soprattutto per i ragazzi che amano andare nelle moltissime discoteche. Anche i bambini però possono trovare tante cose da fare a Rimini e Riccione: le spiagge sono super attrezzate ed i servizi sono in grado di accontentare anche i vacanzieri più esigenti.

Più adatta alle famiglie è Cattolica, che si trova al confine con le Marche. Qui il mare è praticamente identico a quello che si trova a Rimini e Riccione, anche se forse l’acqua è un po’ più limpida: la sabbia è sottile e il fondale scende lentamente. I bambini possono quindi giocare tranquilli in spiaggia perché toccano per diversi metri e non corrono rischi.

Un’altra località molto gettonata ed apprezzata a livello turistico per le vacanze al mare è Cesenatico, che non presenta moltissime differenze rispetto alle precedenti. Si trova tra Rimini e Ravenna, anche qui il fondale scende molto lentamente e la sabbia è morbida e dorata.

Dove trovare il mare più bello e pulito

Come abbiamo detto, il mare lungo la Riviera Romagnola viene spesso ingiustamente ritenuto sporco, ma non è affatto così! Semplicemente ha un colore diverso perché il fondale è differente rispetto al sud Italia ed è per questo che l’acqua sembra meno bella. Tutte le località della Riviera Romagnola però sono molto pulite e curate, tanto da aver vinto più volte la Bandiera Blu.

Per trovare un mare differente, dai colori più accesi, bisogna andare più a sud: già nelle Marche il fondale inizia a cambiare e l’acqua diventa meravigliosa.