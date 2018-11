Il comandante generale della Guardia Costiera in visita a Montesilvano

Visita montesilvanese per il comandante generale della Guardia Costiera Italiana. L'ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino è stato accolto nella delegazione di spiaggia della Guardia Costiera di Montesilvano, diretta dal Maresciallo Daniele Limatola, dal vicesindaco Ottavio De Martinis, dal capitano di vascello Donato De Carolis, comandante della Direzione Marittima Abruzzo – Molise e Isole Tremiti, e dall'imprenditore Enio Barbarossa, nonché presidente dell'Acqua e Sapone Futsal Calcio a 5. Nell'occasione sono stati donati al comandante i "Tre Colli", la scultura realizzata dall'artista Nuccio Gammelli e consegnata dal vicesindaco, e la divisa ufficiale della squadra di calcio.

«I militari della Guardia Costiera di Montesilvano - sottolinea il vicesindaco De Martinis - sono una risorsa molto preziosa per il nostro territorio. Con loro si è instaurata una fruttuosa e strettissima sinergia, che si esplica molto spesso nella collaborazione con gli operatori della polizia municipale, per tutelare e garantire la sicurezza sul nostro litorale. La visita del Comandante Generale Pettorino, è stata una bellissima opportunità per testimoniare il grande apprezzamento della nostra Amministrazione anche al maresciallo Daniele Limatola e ai suoi uomini».