E' scomparso Marco Starinieri, titolare del bar Autogrill all'ingresso di Montesilvano

Così l'assessore Valter Cozzi commenta la prematura scomparsa di Marco Starinieri, il titolare dello storico bar Autogrill sulla Nazionale, all'ingresso di Montesilvano, morto a soli 48 anni.

«Starinieri, a cui sono legato da un profondo sentimento di amicizia, è stato un commerciante storico della nostra città - dice ancora Cozzi -. Lo ricordo proprio lo scorso anno, sul palco del Teatro del Mare, nel corso della cerimonia di consegna delle targhe alle attività storiche, che emozionato ritirava il riconoscimento per i primi 40 anni del bar Autogrill, un punto di riferimento per i montesilvanesi e per i tantissimi automobilisti e camionisti di passaggio, che si fermavano proprio in quel locale. Esprimo a nome di tutta l'Amministrazione il più sentito cordoglio e sentita vicinanza ai suoi familiari per questa tragica scomparsa».