Ritorna a Pescara Etsy Made in Italy: il pop up market dell'handmade e della creatività

Dicembre si avvicina ed è tempo di iniziare a pensare ai regali di Natale. Per tutti quelli che si troveranno a Pescara nel primo week end del mese, alla ricerca di prodotti originali da donare ai propri cari, Etsy Made in Italy, il pop up market dell'handmade e del vintage, offrirà l'opportunità di acquistare regali unici e speciali. L'evento, presentato stamane a Palazzo di Città, è a cura della comunità di venditori Etsy riunita nel team Etsy Abruzzo che ha scelto la cornice dello SPAZIO MATTA, in Via Gran Sasso 53 a Pescara, per ospitare artisti, collezionisti e artigiani selezionati su tutto il territorio locale, in collaborazione con il Comune di Pescara, assessorato alla Cultura.

"La sinergia è nata quando amici che si occupavano di artigianato creativo mi chiesero se a Pescara era possibile portare un evento di Etsy, brand mondiale dell'artigianato creativo – così l'assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo - abbiamo così coltivato questo evento, decidendo di conferirgli robustezza. L'artigianato creativo che può formare una nuova opportunità professionale per tanti giovani e sconfina da una pratica tecnica, per entrare a pieno titolo nel tema della culturale. Etsy è un settore grande e originale, noi abbiamo una bella esperienza di artigianato creativo, con persone che hanno messo a servizio la propria creatività a questo fine: fondere le due dimensioni potrà di certo creare stimoli ed entusiasmo a chi lavora in questo campo e a quanti verranno per il mercatino e i workshop. Non ci sarà solo esposizione e vendita, ma anche letture e un pieno viaggio dentro la creatività legata all'artigianato e all'handmade in generale".

"Il Pop-up market aprirà alle 10.00 di sabato 1° Dicembre e sarà possibile visitarlo fino alle 20.00 di domenica 2 dicembre – così Silvia Rotondo, capitano del team di Etsy Made in Italy di Pescara - I partecipanti all'evento, non avranno solo l'opportunità di toccare con mano la qualità dei prodotti, che per tutto il resto dell'anno sono acquistabili esclusivamente sulla piattaforma Etsy.com, ma potranno assistere alla loro realizzazione, partecipare a workshop gratuiti, laboratori di cucito creativo, realizzazione di decorazioni floreali, letture animate per bambini e tanto altro ancora. Etsy Made in Italy è un evento che si svolgerà in contemporanea in 14 città italiane, coinvolgendo più di 200 artigiani e creativi su tutto il territorio nazionale. Chiunque, da Nord a Sud, avrà la possibilità di trovare proprio quello che stava cercando per rendere ancora più magico e personale questo Natale; anche chi non riuscirà a partecipare ad un evento Etsy Made in Italy, infatti, potrà scegliere i suoi regali e quelli da donare, tra le migliaia di creazioni handmade, originali e personalizzabili, acquistabili su Etsy tutto l'anno. Gli Etsy sono sempre pronti a soddisfare le richieste dei clienti dialogando direttamente con loro per interpretare ogni esigenza e creare articoli di valore che rispecchiano in ogni dettaglio i desideri degli acquirenti. L'ideale per dei regali di Natale capaci di stupire! Quest'anno Etsy Made in Italy a Pescara si fa portavoce dello slogan "Speciale perché locale", e ospiterà oltre 16 artigiani tutti provenienti dalla Regione Abruzzo. Le persone amano possedere qualcosa che provenga dalla propria città natale oppure da un luogo a cui attribuiscono un ricordo speciale e in questa II edizione abbiamo voluto dare ancora più risalto ai manufatti e agli artigiani che vivono nel nostro territorio e nel nostro territorio traggono ispirazione e diffondono bellezza e cura per il saper fare"

Per maggiori informazioni sull'evento Etsy Made in Italy visitare il sito: https://etsy.wishpond.com/madeinitaly/

Etsy è un marketplace che mette in contatto, sia online che offline, milioni di persone da tutto il mondo per creare, vendere e comprare oggetti unici. L'ecosistema di Etsy comprende imprenditori creativi che vendono sulla piattaforma, consumatori attenti che cercano oggetti originali, produttori responsabili che aiutano i seller di Etsy a far crescere il proprio business, e i dipendenti di Etsy, che curano la piattaforma e le relazioni con la nostra community. Nei tempi del crescente automatismo, la mission di Etsy è di preservare l'aspetto umano del commercio. Etsy è un luogo in cui la creatività vive e prospera poiché alimentata dalle persone, perciò come azienda si impegna ogni giorno per mantenere un contatto autentico, trasparente e umano con i nostri venditori e acquirenti. Etsy è stato fondato nel 2005 e ha sede a Brooklyn, New York. Dal 2015 è quotata al Nasdaq.