Il terminal bus tra l'Abruzzo e Roma rimane a Tiburtina

Buone notizie arrivano dalla Capitale. La stazione di Tiburtina rimane lo snodo per chi partirà in autobus dall'Abruzzo per raggiungere Roma e viceversa.

Dopo le polemiche per lo spostamento del terminal da Tiburtina ad Anagnina, proposto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, e la "battaglia" per evitarelo oggi è arrivata la positiva notizia che il terminal rimane a Tiburtina. Con 32 voti favorevoli 0 astenuti e contrari, la proposta della sindaca stata respinta in Campidoglio.

Sulla votazione è intervenuto anche il sindaco di Pescara Marco Alessandrini che ha dichiarato: