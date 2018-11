Montesilvano, consegnati 15 alberi di natale consegnati in 15 scuole

«Metti un albero di Natale nelle scuole e... riaccendi il Natale» è la bella iniziativa che il Comune di Montesilvano, l'associazioneAmare Montesilvano e alcune aziende del territorio, hanno organizzato per sensibilizzare, concretamente, i più piccoli ai temi ambientali e al rispetto della natura, cogliendo l'occasione delle feste.

Questa mattina c'è stata la consegna gratuita da parte della ditta Roberto Cilli verde di 15 alberi per altrettanti plessi scolastici.

In particolare sono state consegnate 3 piante alla Fanny Di Blasio di piazza Diaz, 2 ciascuna agli istituti di via Lazio, via Campo Imperatore, via Vitello d'oro, e alla scuola materna di piazzale chiesa Sant'Antonio; 1 pianta agli istituti di viale Abruzzo, via Dante, alla Troiano Delfico di via San Francesco e alla succursale di via D'Annunzio.