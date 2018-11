Il cantiere della scuola di San Silvestro è ancora fermo dalla pausa estiva

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Era il 19 novembre quando, si annunciava in pompa magna la ripresa dei lavori presso la scuola di San Silvestro ma ad oggi , nonostante sono passati 10 giorni della ripresa lavori al cantiere nessuna traccia.

Ricordiamo che dopo la chiusura estiva del cantiere, per permettere le ferie agli opearai, nessuna ripresa lavorativa è avvenuta. Abbiamo assistito solamente ad una enuciazione infinita di problemi occorsi, a giustificare l'ingiustificabile ritardo e date di ripresa dei lavori che sono passate l'una dietro l'altra senza nulla accadere. Chiediamo , ancora una volta all'amministrazione di gettare la mascera e dire le cose come stanno realmente per permettere alle famiglie di organizzare la propria vita famigliare conciliata con la frequenza scolastica dei propri figli.

Crediamo che dietro questa fiction ci siano stata solo pressapochismo, superficialità ed anche un po di becera politica fatta infischiandosene di aver interrotto a marzo 2018 l'attività didattica presso la scuola per trasferire 150 bambini al plesso di via rubicone e solo a luglio 2018 aver iniziato fattivamente i lavori che dovevano terminare il 10 agosto 2018.

Il resto sono solamente alibi e chiacchiere per giustificare una incapacità amministrativa a gestire ciò che hanno ereditato dalla precedente amministrazione , ovvero una posizione utile nella graduatoria del MIUR per il finanziamento, degli interventi.

Il finanziamento aggiuntivo che sbandierano aver individuato è solamente applicazione di un principio base di chi amministra cioè della continuità amministrativa ed ove continuassero a sottolinearlo ricordiamo , ad Alessandrini e company, che ha sottratto ben 260 mila euro al programma di interventi programmata per il rifacimento dei marciapieti su san silvestro.

In conclusione auspichiamo una ripresa immediata dei lavori , che visto l'arrivo del Natale, li vedranno riprendere probabilmente a Gennaio 2019 . Se così fosse chiediamo le l'immediate dimissioni di una Giunta impantanata su se stessa ed incapace di gestire , pratucamente l'ordinario.