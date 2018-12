Udicon Pescara, Francesco Longobardi si dimette dalla carica di presidente provinciale

Francesco Longobardi ha rassegnato le dimissioni da presidente provinciale di Pescara Udicon, unione a difesa dei consumatori. L’ormai ex presidente provinciale ha annunciato e motivato la decisione attraverso una lettera al presidente nazionale.

“La presente – si legge nella missiva - per comunicarLe le mie immediate dimissioni dalla carica da Lei affidata in precedenza di Presidente Provinciale Pescara. Nonostante i miei innumerevoli sforzi, la competenza e la professionalità dimostrata per riportare in auge un'associazione sul territorio, nella quale fin d'ora credevo e confidavo, mi vedo costretto a prendere questa decisione. Assistendo al Congresso straordinario dell'Abruzzo, quest'oggi, non ho ritrovato la neutralità e l'imparzialità sulla quale si fonda la suddetta. A malincuore ho assistito, insieme ai presenti non delegati, ad un vero e proprio congresso ‘ad personam’, volto solo ed esclusivamente ad una quanto meno sterile nomina, priva attualmente, di un programmatico concreto e fattivo per un futuro dell'associazione sul territorio”.

Fonte: Ufficio Stampa Udicon Provincia di Pescara