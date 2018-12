Pescara, nuova viabilità in via Monte Camicia e via Arnaldo da Brescia

"Due ordinanze importanti sono state sottoscritte per migliorare la viabilità e riguardano via Monte Camicia e via Arnaldo da Brescia. Una relativa a via Lago Negro per la esecuzione dei lavori. La prima riguarda la istituzione del senso unico nord sud su via Monte Camicia fino a via Le Mainarde. E' una richiesta pressante di residenti e Municipale soprattutto dopo l'apertura del Conad che, se ha ridato vivibilità alla zona e ha eliminato il degrado, ha comunque determinato un maggiore traffico veicolare che ha creato disagi su via Monte Camicia.

Abbiamo quindi deciso di cambiare la viabilità mantenendo invece la sosta sui due lati della carreggiata, in modo da ripristinare anche una viabilità rispettosa del codice della strada. Nello stesso intervento istalleremo anche un dosso per moderare la velocità delle auto su via le Mainarde.

L'ordinanza di via Arnaldo da Brescia prende invece in considerazione la larghezza della carreggiata stradale. La carreggiata ampia ci consente di dare respiro al desiderio di parcheggi della zona, anche in considerazione della presenza della stazione. Realizzeremo degli stalli di sosta lato stazione di Portanuova, circa 13, sperimentando per ora una sosta libera che potrebbe diventare a disco orario per favorire la rotazione della sosta e una maggiore comodità proprio per la presenza della stazione e dell'ormai imminente partenza degli autobus per Roma dalla stazione di Portanuova.

Ordinanza invece di divieto di sosta e fermata e di transito su via Lago Negro da domani e fino al 14 dicembre nel tratto di una cinquantina di metri da via Fontecchio verso sud e poi dal 17 dicembre fino al 21 dicembre su via Lago Negro da via Fontecchio verso nord per circa 30 metri, per l'esecuzione di lavori attesissimi in zona che dovrebbero risolvere il problema annoso degli allagamenti.

Dalla data del 6 dicembre si procederà ai lavori di realizzazione di linea acque bianche, sul tratto stradale di via Lago Negro angolo via Fontecchio in zona Colle San Donato, per la risoluzione di problemi relativi ad allagamenti in quel tratto, problema che persiste da oltre un decennio.

Si interverrà con realizzazione con tubi corrugato per rete acque bianche con messa in opera di caditoie sifonate e innesto alla linea fognante e ripristino della sede stradale, oggetto degli scavi con conglomerato bituminoso, ristabilendo anche le pendenze della sede stessa".