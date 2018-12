Foce del Saline in sicurezza. Terminati i lavori iniziati un mese fa

A distanza di meno di un mese dall'avvio, sono stati completati i lavori di messa in sicurezza di emergenza (Mise) per la foce del fiume Saline. L'intervento si era reso necessario dopo la segnalazione del Nucleo operativo ecologico (Noe) dei Carabinieri. Nelle vicinanze della foce, infatti, c'è un sito inquinato da idrocarburi, rinvenuto negli anni scorsi e già oggetto di messa in sicurezza, che rischiava, in caso di esondazione, di essere toccato dal corso d'acqua.

L'apposizione di una lunga e ampia scogliera, ora, eviterà che l'acqua del Saline, in caso di esondazione o di eccessivo innalzamento del letto del fiume, possa arrivare all'interno del sito inquinato. Dopo il decespugliamento delle scarpate stradali e fluviali, invase da rovi e arbusti, sono stati posizionati sull'argine sud del fiume scogli, del peso singolo tra una e tre tonnellate, provenienti da cave idonee. L'importo dei lavori è di 60 mila euro.