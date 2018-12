Taxi elettrici per lo shopping in centro. Attivato oggi il servizio da via Nicola Fabrizi

Shopping di Natale sostenibile nel centro commerciale naturale della città, dove da oggi e fino al 16 dicembre scatta un singolare "servizio taxi". Si tratta di un progetto che nasce in vista del Natale per promuovere la mobilità elettrica, reso possibile dalla sinergia fra il Settore Viabilità e Mobilità del Comune e la concessionaria Barbuscia. Una mobilità già possibile a Pescara attraverso l'attivazione della prima rete di centraline per la ricarica fornite da Enel X e che prevede a breve l'attivazione anche di altri impianti.

Dalla postazione di via Nicola Fabrizi da questa mattina sarà così possibile avere un passaggio per tornare a casa dallo shopping o per spostarsi da un punto all'altro all'interno del perimetro, a bordo di vetture rigorosamente elettriche, secondo i seguenti orari: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.30.

"Si tratta di un progetto che consente all'Amministrazione di fare informazione sulla mobilità sostenibile già possibile in città e su quella in via di attivazione – così il vicesindaco Antonio Blasioli e l'assessore alla Mobilità Marco Presutti – Saremo presenti al capolinea elettrico con materiale informativo su centraline, nonché sulla mobilità sostenibile e sui progetti in via di realizzazione sul territorio della città. Il progetto offre a chiunque voglia un passaggio speciale la possibilità di essere accompagnato da via Nicola Fabrizi a una destinazione del quadrilatero a bordo di un veicolo elettrico messo a disposizione da Barbuscia, questo seguendo gli orari stabiliti dalle staffette.

E' un simbolico passo verso il futuro prossimo, di una città fra le più aperte alla sperimentazione. A Pescara sono ad oggi operative 4 delle 19 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici previsti dall'intesa con Enel X e a brevissimo ne verranno attivate anche altre e prevede già delle agevolazioni per quanti viaggiano a bordo di un veicolo elettrico, ad esempio si risparmiano 20 euro sul costo di un abbonamento su tutto il territorio. L'ambiente ci sta a cuore e la mobilità sostenibile è una via da percorrere con grande decisione, per questo vogliamo affidare al Natale questo messaggio positivo: a Pescara il futuro elettrico è già iniziato".