Un milione di euro per il Centro Trisi di Montesilvano. Il Comune partecipa al bando

Un mutuo da un milione di euro a tasso zero per la riqualificazione del centro sportivo Trisi. Con questa richiesta il Comune di Montesilvano ha partecipato al bando "Sport Missione Comune", con cui l'Istituto per il Credito Sportivo, con un protocollo di intesa sottoscritto con Anci, mette a disposizione degli enti locali 100 milioni di mutui a tasso zero della durata di 15 anni.

«Lo sport - sottolinea l'assessore Ottavio De Martinis – è un settore dalle molteplici sfaccettature e portatore di moltissimi vantaggi per un territorio. Da un punto di vista turistico, lo sappiamo bene, ha il potere di destagionalizzare l'offerta; nell'ambito del benessere pisicofisico, i suoi benefici sono indubbi e quindi è capace di migliorare la qualità della vita di una intera comunità. Partendo da questi presupposti intendiamo cogliere tutte le opportunità possibili per efficientare le nostre strutture sportive. Il Centro sportivo Trisi è già un piccolo fiore all'occhiello di Montesilvano. Il progetto di efficientamento energetico della struttura già in corso e quello presentato nell'ambito del bando Sport Missione Comune renderanno questa struttura un vero gioiello».

Il progetto, redatto dall'architetto Salvatore Colletti prevede il rifacimento di 12 campi da gioco e della copertura dei campi, l'installazione di nuovi impianti di illuminazione al led, l'impermeabilizzazione e l'adeguamento degli impianti degli spogliatoi e il risanamento di muri e pavimenti interni.

Al momento il centro Trisi conta 6 campi scoperti da tennis in resina e 3 coperti; 2 campi coperti da calcio a 5 in erba sintetica; un campo coperto da calcio a 5 e tennis in erba sintetica; un campo coperto polivalente da calcio a 8 e tennis in erba sintetica; un campo coperto polivalente da calcio a 5, tennis e minibasket in erba sintetica.