Natale 2018, a Montesilvano entra nel vivo l'atmosfera natalizia

Prende il via ufficialmente il cartellone eventi del Comune di Montesilvano. Domani, sabato 8 dicembre, in piazza Diaz si terrà il primo dei 5 appuntamenti con il mercatino di Natale "Fatto con il cuore". Fino alle 21 circa 40 tra hobbisti e creativi, provenienti anche da fuori regione, esporranno i loro unici manufatti, realizzati rigorosamente artigianalmente con semplici materiali: legno, tessuti, fimo, ricami, sassi, carta. Nel primo giorno, inoltre, anche l'Ail sarà presente per vendere le stelle di Natale per sostenere la ricerca contro le leucemie, così come vi saranno anche stand espositivi per la vendita di prodotti il cui ricavato sosterrà il volontariato cittadino.

L'accensione dell'Albero di Natale, alle 17:30, sancirà l'inizio delle festività, scaldando il cuore del centro cittadino e a seguire il concerto del BN Gospel Choir, diretto dal maestro Gianni Golini, che si esibirà nei classici gospel e nella rivisitazione in chiave pop dei brani di Natale.

«Dopo la fortunata esperienza del mercatino settimanale "Fatto con il cuore" che tutti i lunedì ha animato il lungomare - ricorda De Martinis - abbiamo voluto riproporre questa esperienza in versione natalizia nel centro cittadino. A questo ovviamente abbiamo affiancato anche i primissimi eventi che ci porteranno dritti nelle atmosfere di Natale. Domenica 9 dicembre, a partire dalle 11, aprirà al pubblico anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio che è ormai divenuta appuntamento fisso per la città e che grandi e piccini aspettano con trepidazione, per volteggiare e divertirsi. Inoltre, la piazzetta accoglie delle casette di Natale».

La pista sarà aperta tutti i giorni dalle 16 a mezzanotte fino a venerdì 21 dicembre. Da sabato 22 invece e fino alla fine di tutte le festività, la pista sarà aperta dalle 10 fino a mezzanotte.