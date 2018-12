Weekend dell'Immacolata, ecco gli eventi a Pescara

Ecco gli eventi del primo e intenso fine settimana natalizio a Pescara in occasione del ponte dell'Immacolata.

Mercato di via dei Bastioni.

Si comincia dalla mattina nella struttura mercatale dove Nduccio dalle 10 alle 13 metterà a disposizione la sua verve e i suoi tanti saperi popolari per un momento di intrattenimento e spettacolo da non perder,e che coinvolgerà anche avventori e gli operatori della struttura e che potrete vivere anche attraverso i video che posteremo sui social del Comune e sulla pagina di Pescara Urban Emotion.

Centro commerciale naturale.

Alle 17 saranno accese le Luci d'Artista a piazza della Rinascita, in concomitanza le vie del centro commerciale naturale saranno interessate dagli eventi di Pescara Xmas Festival con la musica live della Christmas Marching Band e quella della Gran Parata di Babbo Natale.

In piazza della Rinascita e vie principali si esibiranno gli sbandieratori; a Piazza Sacro Cuore si svolgeranno attività ed animazione per bambini con Happy Bear - Sweet Baby Village, Live Music con Subuffos Band Pop Dance ed esibizione della scuola di ballo ASD Tiger Dance. All'incrocio fra via Trento/via Milano la West Family Country Western Dance; all'incrocio fra Corso Umberto I/Via Firenze live music con Rocco Ferri & Frank Hammond Soul Band ed esposizione auto d'epoca; all'incrocio fra via Firenze/via Trento live music con La Sbanda Blues Band; all'incrocio fra via Roma/via Firenze live music con Rough and Ready Power Trio e in piazza della Repubblica l'esibizione dell'Accademia Internazionale del Musical di Pescara e stand di distribuzione palloncini

Piazza Muzii.

Il Xmas Market Fashion Show dell'agenzia Dama, animerà il mercato con sfilate speciali, anche quelle che coinvolgeranno mamme e figli per promuovere una particolare linea di moda. Avremo anche artisti di strada, performance con il fuoco e ledwall in tutta piazza Muzii e mascotte per le vie del centro.

Tratto riqualificato di Corso Vittorio e piazza Sacro Cuore

La zona sarà chiusa al traffico per ospitare i mercatini, visitabili fino a domenica 9. Casette natalizie sono anche in Piazza Sacro Cuore e nel tratto di collegamento dalla Stazione Centrale a Corso Umberto, con bancarelle, curiosità, giochi e occasioni per curiosare o acquistare i regali.

Pista di pattinaggio.

Il grande cuore di piazza della Rinascita sarà aperto da domani per ospitare chi vorrà provare l'ebbrezza del pattinaggio sul ghiaccio su una pista costruita ad hoc per la città".