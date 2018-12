Come agevolare il trasporto su scala di merce pesante e leggera?

Il trasporto su scala, se non attuato in maniera corretta, può trasformarsi in un'operazione estremamente faticosa, ma soprattutto pericolosa. Infatti, è possibile farsi male alla schiena, ma anche compromettere l'integrità della merce e della scala stessa. Le difficoltà che si possono incontrare sono effettivamente molteplici, come, ad esempio, l'idoneità fisica della persona che effettua il trasporto o la strettezza del vano scala, che può rendere difficoltosa la rotazione della merce.

Del resto, non è possibile poter contare sempre sulla presenza di un ascensore, anche perché in molti casi può non essere abbastanza grande per contenere la merce o non essere abilitato a tale tipo di servizio, come accade spesso negli edifici pubblici, al fine di non creare disagio alle persone. Tuttavia, non bisogna preoccuparsi, poiché la soluzione giusta a questo tipo di problema c'è, si chiama carrello saliscale elettrico: un apparecchio in grado di sollevare e trasportare oggetti anche molto pesanti ed ingombranti, andando a ridurre al minimo lo sforzo attuato dall'operatore.

A chi è meglio affidarsi in fase di acquisto?

Spesso il problema più grande quando si deve acquistare un carrello saliscale, oltre ad individuare il modello più adatto per le proprie necessità, è capire a chi rivolgersi. Infatti, vi sono diverse ditte in Italia che si occupano di tale particolare prodotto, ma non tutte sono veramente affidabili.

Infatti, il saliscale è un apparecchio che deve essere robusto e resistente, in quanto deve consentire il sollevamento ed il trasporto di merce per lo più pesante, anche perché il rischio maggiore che si corre è quello di procurare danni alla propria salute ed anche all'integrità del carico.

Eccellenti sono i carrelli saliscale Mario, in quanto sono progettati per favorire l'interazione tra uomo e macchina, in maniera semplice. Infatti, tale azienda, che si occupa con passione di tali prodotti da oltre 25 anni, attua continui studi di settore, al fine di apportare costanti migliorie ai propri carrelli, agevolando così i clienti.

Il tipo di merce che deve essere trasportato

In commercio si possono trovare numerosi modelli di carrelli saliscale elettrici, ognuno dei quali pensato per assolvere a delle necessità specifiche. Per capire quale sia quello migliore da utilizzare, è importante tenere in considerazione il tipo di merce che deve essere trasportato. In caso di carichi particolarmente pesanti (con un peso superiore a 100 kg) ed ingombranti, come distributori automatici, divani e mobili, è bene pensare all'impiego di saliscale resistenti, possibilmente dotati di cingoli, in modo da garantire una maggiore stabilità, che solitamente è più difficile da ottenere con i carrelli dotati di ruote.

Inoltre, è importante che l'apparecchio sia motorizzato, così da impedire all'operatore di attuare sforzi eccessivi. In questo modo egli dovrà solamente occuparsi di guidare il carrello. Tuttavia, è fondamentale anche che il saliscale sia in grado di assicurare un ottimo bilanciamento del peso ed adeguati sistemi di sicurezza. Per quanto riguarda, invece, i carichi leggeri, come alcuni elettrodomestici (frigorifero, lavatrice), ossia con un peso massimo di 100 kg, è possibile avvalersi di saliscale con ruote, anche in questo caso meglio se motorizzati.