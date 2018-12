Montesilvano, lunedì 17 sarà l'ultimo giorno utile per pagare l'IMU

Lunedì prossimo, 17 dicembre è l'ultimo giorno per pagare l'Imu, l'Imposta municipale unica che viene versata per gli immobili ad eccezione della prima casa. La scadenza, in realtà è fissata al 16 dicembre ma, essendo domenica, quindi un giorno festivo, la scadenza è automaticamente protratta al giorno successivo. Le aliquote non sono variate, sono le stesse dello scorso anno.

L'imposta è dovuta da circa 17 mila contribuenti, a Montesilvano, e il gettito atteso per il Comune è intorno ai 6 milioni di euro(per un introito annuo complessivo di poco superiore a 12 milioni di euro).

«Occorre prestare attenzione ai codici da inserire nei moduli di pagamento», ricorda l'assessore a Bilancio, Finanze e Tributi, Deborah Comardi, «i tecnici mi segnalano, infatti, che troppe volte si sono registrati errori, con conseguenti eventuali problemi per i contribuenti in fase di accertamento. Il codice del nostro Comune è F646, mentre il codice tributo per chi è proprietario di aree fabbricabili è 3916 e per tutti gli altri 3918. E' un adempimento che riguarda tutti i proprietari di abitazioni diverse dalla prima casa, ma che sono tantissimi in città».

Per qualsiasi informazione i cittadini possono chiamare i numeri telefonici dell'ufficio Tributi: 085 44.81.303 / 085 44.81.312 / 085 44.81.298 oppure inviare una mail agli indirizzi: tributi@comune.montesilvano.pe.it o urbanistica@comune.montesilvano.pe.it .

Lo Sportello telematico è stato recentemente implementato e il contribuente può verificare il valore delle aree ai fini del calcolo Imu (sul sito Internet del Comune, sulla destra nella home page si trova il tasto IMU TASI). Chiaramente si tratta di valori non vincolanti, che rappresentano un supporto al contribuente, poiché il calcolo effettivo viene eseguito dagli uffici preposti.