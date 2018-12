Soroptimist Int. club. di Pescara compie 50 anni

Grande festa per il Soroptimist International club di Pescara, la Signora delle Associazioni compie 50 anni!!

Nell'arco di questo mezzo secolo questo club femminile si è distinto sul nostro territorio per la realizzazione di service veramente importanti ed utili per la cittadinanza.

Fu fondato, sotto la guida dell'indimenticabile "generale di ferro" Anna Bolio Montefredane nel 1968.

Tante nell’arco di questo mezzo secolo le Presidenti che si sono passate il testimone per la realizzazione di azioni concrete e che sapientemente hanno saputo mettere a frutto le competenze delle numerose socie, che rappresentando diverse categorie professionali, hanno reso possibile la realizzazione di progetti in ogni ambito. Dalla promozione della condizione lavorativa femminile: con iniziative di formazione di alta qualificazione professionale e di borse di studio dedicate. All’aiuto di donne in difficoltà: con la creazione di stanze d’ascolto presso il tribunale e le sedi delle forze dell’ordine ad interventi presso le strutture carcerarie femminili. E tanto altro si parlerà in occasione dei festeggiamenti di questo importante traguardo che si svolgeranno il 12 e 13 dicembre.

Sarà la Presidente protempore Prof. Daniela Puglisi Caselgrandi che alla presenza della Presidente Nazionale Prof. Patrizia Salmoiraghi guiderà i numerosi e prestigiosi ospiti provenienti da tutt’Italia in un percorso di incontri che si articoleranno sì in festeggiamenti, ma al contempo saranno occasione di crescita culturale per il nostro territorio.

Nella giornata del 12, prima della rituale Cena di Gala, presso il ristorante Alcione, sono stati organizzati due incontri culturali: la visita del Museo “Paparella Treccia” e un concerto del “Trio Pianiste dell’Opera” presso la chiesa di San Pietro Apostolo.

Il giorno seguente, 13 dicembre dalle ore 10, presso il Museo “Vittoria Colonna”, con ingresso aperto a tutti, verrà messa al servizio della città una irripetibile occasione di crescita: esperti provenienti da Milano e Firenze appresenteranno e loro esperienze dalle quali si potrà partire per la realizzazione di nuove idee e proposte per una crescita culturale della nostra città. Ad ascoltarli vi saranno il Sindaco di Pescara Marco Alessandrini e l’Assessore alla cultura Giovanni Di Iacovo.

L’arch. Massimo Ruffilli, Professore Ordinario di Disegni Industriale Università di Firenze racconterà le sue esperienze nella scuola di design.

Il Direttore del Palazzo Reale di Milano, Dott. Domenico Piraina tratterà dell’importanza delle grandi mostre come motore di sviluppo culturale ed economico dei territori.

Al Dott. Giuseppe Catizone è riservato il compito di parlare delle nuove tecnologie al servizio dell’arte e delle mostre “immersive”

Il Direttore del Museo del 900 di Firenze, Dott. Sergio Risaliti, racconterà un percorso interessante: dalla città museo alla città laboratorio.

Sarà la Presidente Nazionale del Soroptimist International, Prof. Patrizia Salmoiraghi a tirare le conclusioni di questo interessantissimo Convegno che ancora una volta darà forza al motto da lei coniato: “Insieme diamo valore al futuro delle donne”