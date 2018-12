Via Tirino, i lavori antiallagamento saranno completati prima di Natale

Sopralluogo del vice sindaco Antonio Blasioli in via Tirino, Dove sono in corso interventi per risolvere il problema degli allagamenti di cui la zona storicamente soffre.

"Qui abbiamo investito 600.000 euro per porre rimedio alla piaga degli allagamenti di cui la zona soffre da anni – afferma il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli – Stiamo realizzando condotte nuove, pompe di sollevamento, grate raccoglitrici ad ogni traversa. Al momento si sta procedendo alla fresatura del manto stradale e al rifacimento dell'asfalto: interventi che consentiranno questa parte di città di risollevarsi da un problema endemico che finalmente potrà avere una efficace soluzione.

Si lavora alla fresatura dalla carreggiata da via Colle Renazzo a via Musone, che abbiamo anch'essa di recente riqualificato. Seguirà la condotta rifatta in questo tratto e il secondo lotto finirà con gli asfalti.

Se il tempo regge entro domani sarà completata la fresatura e subito dopo partiremo con l'asfalto di tutta la carreggiata interessata dai lavori, senza creare intralcio alla circolazione, che scorrerà con un doppio senso alternato.

Si tratta di un lavoro che porteremo a termine sicuramente entro il 20 di dicembre meteo permettendo e sarà un bel regalo di Natale per questa zona della città".