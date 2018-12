Operazioni di Polizia a Fontanelle. Pochi giorni fa la denuncia del M5S sul rachet degli abusivi

Imponente operazione in corso in Via Caduti per Servizio a Fontanelle . In questi minuti centinaia di uomini della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza stanno procedendo allo sfratto forzoso degli occupanti abusivi degli alloggi ATER di Regione Abruzzo residenti in Via Caduti per Servizio quartiere a grande rischio sul tema della sicurezza.

"Solo alcuni giorni fa avevo fatto l'ennesima denuncia pubblica chiedendo lo sfratto immediato dei delinquenti che occupano abusivamente le case popolari dei quartieri "caldi" come Fontanelle, Rancitelli, Via Rigopiano, Zanni, San Donato e Borgo Marino – afferma con soddisfazione il consigliere regionale Domenico Pettinari.

"Ho denunciato" continua "che tanti di loro pagano 15 euro di affitto mensile e ne guadagnano 500 al giorno con lo spaccio di droga e possiedono macchine da 70 mila euro parcheggiate sotto casa . Avevo denunciato, inoltre, il nuovo racket del subaffitto: occupanti abusivi che sfondano e occupano 10 case e le subaffittano. Oggi parte dei nostri sforzi e dei rischi che corriamo combattendo a viso aperto contro i criminali vengono ripagati ma è solo un inizio. Aspettiamo che vengano messi fuori casa anche i delinquenti che abitano ancora in Via Rigopiano , Zanni, Rancitelli, Borgo Marino e in altre città abruzzesi .

Oggi per me e' un giorno luminoso, un giorno in cui la legalità va ad insediarsi dove vige solo la regola del più forte. Ringrazio di cuore gli uomini delle Forze dell'Ordine che svolgono questi difficili compiti per garantire ai tanti cittadini onesti che vivono nelle periferie a rischio una qualità della vita migliore. L'ottima sinergia tra politica e forze dell'ordine aiuterà gli abruzzesi a vivere in luoghi più sicuri".