Il Comune di Pescara avrà un infopoint all'aeroporto

Il Comune di Pescara, assessorato al Turismo avrà lo sportello informativo anche all'Aeroporto d'Abruzzo. Stamane l'annuncio del sodalizio con la conferenza svoltasi nella Sala Convegni dello scalo con l'assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi, il presidente di Saga Enrico Paolini e il presidente dell'Ente Manifestazioni Pescaresi Angelo valori che gestirà l'infopoint. Alla presentazione è seguito un sopralluogo negli spazi che il Comune tramite l'Emp provvederà ora ad allestire per un'apertura a tempi brevi.

"Sarà uno sportello per parlare della città, del territorio pescarese e della Regione – così l'assessore a Turismo e Grandi EventiGiacomo Cuzzi - Nei prossimi giorni scriverò ai sindaci di tutta la provincia perché vogliamo fare da vetrina alle eccellenze e alle bellezze che abbiamo intorno. La disponibilità degli spazi è la felice conseguenza di una sinergia partita subito con il presidente Saga Paolini come unione di intenti per la promozione turistica di città, provincia e regione. L'area vasta è una strategia necessaria per promuovere tutte le nostre bellezze turistiche, perché abbiamo una terra che lo consente. L'apertura di uno sportello, inoltre, rientra fra le azioni di mandato, come lo è anche l'attivazione di una tassa di soggiorno che ci ha consentito di fare un percorso mai osato prima: con gli investimenti fatti dal 2015 a oggi abbiamo avuto uno slancio enorme in avanti per presenze nelle strutture turistiche alberghiere ed extra della città, passando da 180.000 a 250.000 presenze, un trend che è ancora in crescita in base agli introiti che stiamo registrando con la tassa di soggiorno per il 2018. Un salto ben registrato a livello nazionale, che ci ha visto scalare di 70 posizioni la classifica proprio sugli investimenti per intrattenimento e cultura, collocandoci ottavi in Italia per averci creduto, nella classifica del Sole 24 ore. Un grazie va anche all'Ente Manifestazioni Pescaresi che gestirà questo importante presidio, come fa da quest'estate con altri punti d'informazione cittadini, che oltre ad essere andati benissimo hanno anche attivato una funzione di promozione turistica che l'Emp ha sempre avuto ma che negli ultimi decenni aveva perso, era rimasta inerte. L'infopoint avrà una valenza strategica, lo allestiremo proprio come vetrina delle proprie eccellenze, un bel contenitore in un aeroporto rinnovato, perché sia un riferimento per chi arriva in città e vuole conoscere Pescara e l'Abruzzo".

"Questo nuovo centro di informazioni, collocato in posizione nevralgica tra le rinnovate sale di partenze ed arrivi dell'Aeroporto d'Abruzzo, assume indubbiamente un ruolo focale all'interno dello scalo – così il presidente della Saga Enrico Paolini - Le informazioni sulle bellezze e gli eventi culturali e turistici dell'Ente Manifestazioni Pescarese e l'abbinamento con il polo Inoltra, per la vendita dei biglietti di tram ed autobus, aiuteranno la città di Pescara, l'Abruzzo e l'Aeroporto, ad essere l'asset fondamentale della promozione turistica dell'intera regione. Ringraziamo per questo l'Assessore Cuzzi, il quale ha creduto fin dall'inizio alla possibilità che questo scalo in poco tempo assumesse una veste rinnovata e fosse pronta anche ad accogliere un centro informazioni promozionale di tali dimensioni".

"Sono molto contento della sinergia con il Comune perché continua la gestione degli sportelli informativi, per noi una bellissima e formativa esperienza – così il presidente Emp Angelo Valori - con l'Urban Box e il mercato di piazza Muzii che vanno in crescendo e hanno rilanciato il servizio al cittadino e turista previsto nel nostro statuto, ma poco sfruttato in tempi recenti. Una strada che si è riaperta da quest'anno e che siamo ben felici di praticare, perché la sinergia fra cultura e turismo è importante ed è obiettivo dell'Ente promuoverla. La cultura alimenta il turismo e viceversa e ciò giova al territorio e alla regione. Il progetto sarà seguito dal vice presidente Antonio Tiberio che si occuperà dell'allestimento e speriamo di inaugurare gli spazi al più presto".