Gli studenti della Michetti-Pascoli domani addobberanno gli alberi in via Roma

“Saranno i bambini dell’Istituto Comprensivo 4 di Pescara, ovvero scuola media ‘Michetti-Pascoli’ e scuola primaria di via Milano, ad allestire domani, sabato 15 dicembre, a partire dalle ore 15, gli ‘alberi di Natale’ speciali di via Roma, utilizzando addobbi e palline realizzate dagli stessi ragazzi. Un appuntamento atteso per i nostri studenti, nell’ambito della IV edizione del Concorso ‘Decora il verde pubblico’, indetto dal Comune di Pescara, e che coinciderà con il primo Open Day pre-natalizio della scuola rivolto anche ai genitori”. Lo ha detto la Dirigente dell’Istituto Comprensivo numero 4 di Pescara, Daniela Morgione, annunciando gli eventi previsti per domani, sabato15 dicembre.

“L’Istituto Comprensivo Pescara 4, via Milano - ha spiegato la dirigente Morgione -, si apre alle famiglie e alla cittadinanza con le prime manifestazioni a carattere natalizio che mettono in mostra i percorsi formativi realizzati in continuità tra bambini e alunni dei diversi ordini di scuola infanzia-primaria-secondaria di primo grado. I primi tre appuntamenti vedono la partecipazione del Coro e Orchestra d’Istituto nato dalla collaborazione con il Coro Sinergie d’Arte, a cura della docente Ciaffarini e dei docenti di Musica dell’Istituto. Continuità e Musica, rappresentano un Progetto Inclusivo innovativo volto allo sviluppo delle competenze espressive e musicali, sociali, linguistiche e logico-matematiche di tutti i bambini e alunni dell’istituzione scolastica al completo in cui i docenti si sono messi in gioco con passione, accompagnando bambini e alunni sul cammino dell’accoglienza, della solidarietà, dell’impegno e dell’affettività”.

Il primo appuntamento è previsto per domani, sabato 15 dicembre: alle ore 15.00 tutti in via Roma per la IV edizione del Concorso ‘Decora il verde pubblico’, patrocinato dal Comune di Pescara, in cui gli studenti decoreranno gli alberelli con oggetti natalizi realizzati da loro con la regia educativa dei docenti. Alle 15.30 esibizione del Coro e Orchestra d’Istituto, classi II C e III A secondaria primmo grado Pascoli, con il Coro Sinergie d’Arte; letture da ‘La Tregua di Natale’, a cura della professoressa Franca Berardi, canti a cura della professoressa Ciaffarini e dei docenti di Musica della scuola. Alle 16.00 appuntamento in Palestra, nella scuola di via Milano, per l’apertura del Mercatino Solidale, con vendita, a cura dei genitori, di manufatti costruiti dai bambini e studenti dell’infanzia-primaria Silone e secondaria primo grado Michetti-Pascoli. Lunedì 17 dicembre gruppi di alunni del Coro e Orchestra d’Istituto, Soprano professoressa Di Marco, e il Coro Sinergie d’Arte, a cura della docente Ciaffarini e di tutti i docenti di Musica dell’Istituto, si esibiranno nel Concerto di Natale alle ore 19.00 presso la Cattedrale S. Cetteo. Mercoledì 19 dicembre tutti i bambini e gli alunni delle scuole infanzia Rigopiano, primaria San Giovanni Bosco, secondaria primo grado Michetti del Coro e Orchestra d’Istituto e Sinergie d’Arte si esibiranno nel Concerto di Natale alle ore 10.30 presso la Chiesa San Giuseppe. I successivi appuntamenti con l’Open Day & Night si svolgeranno a gennaio 2019.