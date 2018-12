Manutenzioni scolastiche, al via i lavori alla Rodari di via Salara Vecchia

"Sono iniziati nella scuola primaria Rodari di via Salara Vecchia i lavori ricompresi nell'accordo quadro per la manutenzione di edifici comunali" che prevede diversi lavori di manutenzione, soprattutto negli edifici scolastici su cui abbiamo voluto concentrare la prioritaria attenzione, per eseguire manutenzioni attese o sospese da anni.

Nel primo ordine di servizio che abbiamo fatto oltre a quello di via Salara Vecchia che è il più ingente e atteso e per il quale stiamo procedendo al ripristino degli intonaci esterni, completando così un lavoro precedente di messa in sicurezza dell'edificio, sono stati fatti già altri lavori nei plessi di via Milano, nel Centro Sociale via Stradonetto, nella scuola Albero Azzurro di via Rubicone e anche all'interno dell'ex circoscrizione 1.

In tutti i casi si tratta di lavori di manutenzione straordinaria, per un ammontare di 150.000 euro per la sistemazione delle scuole che si aggiungono ai lavori effettuati in estate.

Com'è noto abbiamo riversato le risorse giacenti, o rinvenute in bilancio, o reperite da finanziamenti europei e nazionali che siamo stati in grado di mettere insieme e ricevere, soprattutto sulla sicurezza e sulla manutenzione, a partire da scuole e strade, che sono gli ambiti più esposti a usura e all'esigenza di aggiornamento degli impianti e delle altre manutenzioni.

A breve riconsegneremo alla comunità di Porta Nuova due asili nido Conchiglia e Mimosa, su cui sono stati compiuti lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico e che abbiamo provveduto a riqualificare dentro e fuori, perché i bambini potessero vivere una scuola più bella, più sicura e più accogliente.

Stanno procedendo i lavori nella scuola di San Silvestro, che è al momento il progetto più grande di quelli in corso, a conferma di una politica fatta di interventi concreti e ascolto delle istanze manifestate dalle scuole e dalle famiglie".