L'aumento della TARI a Pescara è un attacco alle economie di famiglie e imprenditori

Il Responsabile Regionale del TRIBUNALE DEL CONSUMATORE, Roberto Rosa, recentemente nominato dalla segreteria nazionale, guidata dal Presidente Nicola Calabria, intende informare tutti i mezzi stampa e tutti i cittadini di Pescara, che scende a sostegno di tutti i cittadini, imprenditori della città di Pescara, circa le dichiarazioni diramate dall'assessore Presutti, apparsi recentemente su alcune testate giornalistiche, circa la volontà dell'amministrazione Alessandrini, in merito all'aumento della TARI che coinvolgeranno dal 1 gennaio 2019 le famiglie, i proprietari degli stabilimenti balneari, imprenditori vari, che quotidianamente operano in città.

Riteniamo, in qualità di associazione nazionale a tutela dei consumatori, che tale eventualità, determini ancora di più un attacco alle economie delle famiglie e degli imprenditori i quali, si vedranno costretti loro malgrado ad aumentare i prezzi dei loro prodotti e servizi offerti all'utente finale.

Il Tribunale del Consumatore, si augura che tale aumento, non venga adottato, studiando altresì altre forme a sostegno degli utenti, aumentando ad esempio ulteriori sgravi a sostegno delle famiglie e degli imprenditori, permettendo in questo modo l'aumento di risparmi alle famiglie, quale ad esempio utilizzando il Baratto Amministrativo previsto dalla legge Sblocca Italia.