COME RISCRIVERE IL PASSATO E DISEGNARE IL FUTURO

CON LE OTTO CHIAVI PER FAR SUCCEDERE LE COSE.

E' questa la promessa della MasterClass che si terrà il 20 Dicembre all'Aurum di Pescara. Si può riscrivere il passato e disegnare il futuro per far succedere le cose nel presente.

L'incontro è ad ingresso libero perché sponsorizzato dalla CoachingX100 School.

In questo incontro verrà mostrato come sbloccare il potenziale reale del cervello umano e cosa fare per far succedere le cose nella vita delle persone. Il contributo principale delle "8 chiavi per far succedere le cose" apre nuove possibilità all'espressione del potenziale umano perché riconosce il ruolo delle resistenze che portano all'auto-sabotaggio, al rimandare, alle distrazioni o al perfezionismo e ai dubbi su stessi. Il laboratorio è aperto a professionisti e imprenditori e durerà 100 minuti. Dunque si raccomanda la massima puntualità.

Riscrivi il Passato Disegna il Futuro Con le 8 Chiavi per far Succedere le cose. Dove: AURUM - Sala Dannunziana - Pescara Quando: Giovedì 20 dicembre Ore: 18.00 -- 19.45

NOTA BENE. Poiché la sala è la più raccolta dell’Aurum e sono disponibili solo 25 posti è necessaria la prenotazione (vedi in fondo). Per le prenotazioni contattare la segreteria dell'evento via Whatsapp.

SCRIVI: "1 posto per me: Life Design" --> 349 4978015 <-- questo recapito è solo per la prenotazione.