Montesilvano, l'Ater apre un bando per assegnare 3 appartamenti in via Rimini

«Un'ottima notizia ci arriva in occasione delle festività natalizie, che può rappresentare un'opportunità per quelle famiglie che da tempo attendono di poter ottenere un alloggio di edilizia residenziale. L'Ater infatti ha aperto i termini per la formazione di graduatoria per la locazione permanente di 3 alloggi di edilizia convenzionata nelle case popolari di via Rimini».