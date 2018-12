Montesilvano, arrivano 13 chioschi in legno sul lungomare, via Verrotti e via Vestina

Tredici nuovi chioschi per attività commerciali, di diversa forma (quadrata, rettangolare, circolare) ma tutti in legno, saranno disponibili per gli imprenditori che ne faranno richiesta. Il progetto, che risale al 2011 su iniziativa dell'allora assessore Claudio Daventura, si è concretizzato solo ora dopo una serie di rinvii e di approfondimenti.

La localizzazione è prevista sul lungomare, su via Verrotti, via Vestina e in corrispondenza della strada Parco; ogni chiosco sarà di una superficie di circa 10 metri quadrati, e le tipologie merceologiche vanno da paninoteca a bar e caffè, da bruschetteria-arrosticini a fiori e piante, da frutta e verdura a porchetta e polli allo spiedo.