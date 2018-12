Sabato a Nocciano sarà inaugurata il nuovo municipio

Sono terminati da poco i lavori di ristrutturazione della nuova sede municipale che sarà inaugurata sabato 22 dicembre alle ore 10.30.

Sulla nuova sede municipale sono stati realizzati interventi per il miglioramento sismico dell’intera struttura, inoltre sono stati ristrutturati tutti gli ambienti interni, gli impianti e la facciata su Via San Rocco. L’intervento di riqualificazione voluto dall’amministrazione comunale riporterà il Municipio al centro di Nocciano.

“Un momento importante per tutta la comunità di Nocciano – spiega il Sindaco Lorenzo Mucci –. Finalmente, dopo oltre nove anni dal terremoto dell’Aquila che rese inagibile la vecchia sede, Nocciano torna ad avere una sede comunale di proprietà. Per realizzare questo rilevante risultato abbiamo recuperato un altro immobile di particolare importanza, l’ex scuola Mapei, dismessa dopo il terremoto di San Giuliano. Ci avviciniamo dunque al Santo Natale con animo più lieto e sereno per un problema finalmente risolto. Abbiamo mantenuto fede all’impegno di partire dalle cose fondamentali per la vita di un comune e, senza dubbio, la Casa municipale non poteva che essere un obiettivo preliminare e primario, non un traguardo da tagliare ma un punto di partenza per costruire un futuro migliore per il nostro amato paese”.