Tocco da Casauria, il 30 dicembre si terrà il suggestivo Presepe Vivente

A partire dalle 18.00 di domenica 30 dicembre 2018, si terrà nel suggestivo borgo di Tocco da Casauria, sul belvedere del più antico quartiere cittadino "Valle", l'ottava edizione del Presepe Vivente che l'anno scorso venne rinviata per causa di forza maggiore.



Il coinvolgente evento popolare e religioso, è curato dagli operatori dell'Associazione "Amici del Presepe Vivente e in Miniatura" di Tocco, presieduta da Fausto Quattrocelli, coadiuvato da Antonio Salce e da Sigfrido Di Loreto che si sono occupati del confezionamento dei costumi, del montaggio delle scene, delle luci e della fonia, procurandosi anche i vari attrezzi e le masserizie.



L'evento, patrocinato dal Comune di Tocco da Casauria, è realizzato con la collaborazione delle Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie (G.E.A.V.), dell'ENDAS, dell'AVIS e dei ragazzi dell'oratorio "The Dream".



Decine i figuranti che si vestiranno con vestiti d'epoca per interpretare i vari personaggi del Presepe: San Giuseppe, la Madonna, Gesù Bambino, i Re Magi, oltre ai legionari romani, agli artigiani, ai contadini, ai pastori, alle donne e ai bambini.