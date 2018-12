Parcheggi sempre gratis in tutta Pescara per i disabili. Area di risulta gratis le domeniche di festa

Mobilità più sostenibile per le Festività natalizie e più inclusiva da oggi in poi, attraverso alcuni provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale al fine di rendere la città più fruibile e tutelare la salute pubblica. Stamane l'annuncio in conferenza stampa da parte dell'assessore alla Mobilità Marco Presutti.

"Partiranno da subito delle misure che riassumono l'esigenza di contemperare i diritti delle utenze più sensibili e, al contempo, esaltare la vocazione commerciale della città in un periodo strategico per il comparto commerciale, qual è quello di Natale – così l'assessore alla Mobilità Marco Presutti - Scelte che sono frutto della volontà dell'Amministrazione e al lavoro impostato con gli uffici di settore. Si tratta di due delibere, la prima riguarda la mobilità per cittadini diversamente abili, i quali potranno parcheggiare gratuitamente anche negli stalli non riservati, qualora le aree di sosta dedicate fossero occupate. Ci sembra una misura che, insieme a tutte le altre azioni che l'Amministrazione ha portato avanti a sostegno di chi vive questa condizione, sia una risposta importante, un atto di civiltà e di vicinanza. Al contempo solleciteremo la Polizia Municipale a fare controlli perché gli stalli per disabili siano rispettati e lasciati liberi e perché non ci siano abusi.

L'altra delibera contempera un'esigenza della città che in questo periodo vede il picco delle attività sul fronte commerciale. Per favorirlo veniamo meno a una prassi esistente da sempre, lasciando gratuita la sosta nelle aree di risulta per le domeniche di dicembre e gennaio prossimo. Anche qui, a tutela degli utenti e perché non si manifestino fenomeni di abuso, assicureremo un maggiore monitoraggio da parte della Polizia Municipale sia sulla zona di sosta.

Nell'atto estendiamo anche a questo periodo la Ztl ambientale di via Regina Margherita il sabato e la domenica dalle 16 alle 20. Questa scelta ha una sua valenza importante, soprattutto in questo periodo in cui si sono riscontrati alti valori delle polveri sottili, ma sostanzialmente ci impegna a promuovere l'uso del parcheggio dell'area di risulta che offre la possibilità di raggiungere sia i negozi che i centri di maggiore interesse nel quadrilatero centrale".

Le azioni prevedono: