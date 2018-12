Adeguamento sismico delle scuole, approvati i progetti esecutivi per l'Antonelli e la Michetti

Sì della Giunta ai progetti definitivi-esecutivi dei lavori di adeguamento sismico delle scuole primarie Antonelli di via Virgilio e la Michetti di via del Circuito. Pronti interventi per 3.610.000 euro, gli elaborati saranno ora inviati alla Regione per attivare i finanziamenti ministeriali che l'Ente eroga.

"Dalle parole ai fatti anche per altre due importanti scuole comunali su cui presto inizieranno i lavori di adeguamento sismico attesi da tempo – annuncia l'assessore all'Istruzione Giacomo Cuzzi – Si tratta delle scuole medie Antonelli e Michetti, di cui abbiamo approvato i progetti esecutivi per interventi pari a 3.610.000 euro, che serviranno ad adeguarle alla normativa vigente e a riqualifcarle internamente ed esternamente.

Dopo la Pascoli, la scuola di via Rubicone, i due nidi di Porta Nuova che stiamo per riconsegnare alla comunità e la scuola di San Silvestro, interveniamo su plessi storici, che accolgono ogni giorno un'elevatissima massa di studenti, utenze non soltanto cittadine.

Sostanziale l'intervento previsto per la Scuola media Antonelli dove si lavorerà sia sulla struttura che sulla sicurezza antincendio, anche se la scuola rientra nelle attività soggette ai controlli Vigili del Fuoco secondo il DPR 151.2011) e possiede un regolare certificato di prevenzione incendi. Tuttavia per esigenze logistiche e operative si ritengono necessari interventi di miglioria delle attuali condizioni di sicurezza, a particolare vantaggio dell'aula magna, che diventerà più ampia e fruibile di quella attuale. Sarà un intervento massiccio, dunque, che interesserà sia l'interno che l'esterno della struttura: oltre all'adeguamento sismico è previsto anche l'adeguamento geometrico dei giunti sismici tra i vari corpi di fabbrica. Dovranno essere inoltre realizzati interventi sugli elementi strutturali sismo resistenti, travi e pilastri, soffitti, in grado di incrementarne resistenza e duttilità. Una vera e propria rinascita per un totale stimato a 2.310.000 euro.

Sulla media Michetti di via del Circuito, dove ad oggi abbiamo compiuto interventi di manutenzione a causa dei danni del maltempo, è prevista una riqualificazione completa che renderà la struttura più sicura e rispondente a tutte le normative sulla sicurezza, impianti, incendi e adeguamento sismico con una manutenzione e adeguamento anche qui ad ampio raggio, strutturale e di contorno per un ammontare di 1.300.000 euro.

Siamo pronti a far partire i lavori. I progetti saranno inviati alla Regione e ci consentiranno di avanzare nella graduatoria per l'ottenimento dei finanziamenti ministeriali erogati dall'ente regionale e ci auguriamo di avere al più presto le risorse necessarie per intervenire anche in questi due plessi".