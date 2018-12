Eventi di Natale, concerti e animazione a Pescara

"Entrano nel vivo le manifestazioni natalizie. In vista dell'atteso concerto del 31 con J-AX, che fa di Pescara una delle migliori piazze d'Italia per la sera del 31 e che per la grande affluenza prevista si svolgerà nell'area di risulta, continua l'animazione nel centro commerciale naturale e su altre zone della città.

A giorni ufficializzeremo anche l'altro grande concerto con cui saluteremo il 2019, che si svolgerà il 1° gennaio a piazza della Rinascita e ulteriori iniziative che porteremo avanti per regalare una festa scintillante e innovativa alla città. Grande pubblico per le Luci d'Artista, che anche quest'anno hanno riacceso di bellezza il quadrilatero e sono diventate scenario di migliaia di foto e selfie. Tante sono le vie illuminate dentro e fuori il centro della città, quest'anno il Natale è arrivato anche sulle riviere, grazie a una bella collaborazione con gli operatori del comparto commerciale e turistico cittadino e con le associazioni di categoria.

Mascotte, laboratori all'Urban Box, cori gospel itineranti in centro per la giornata di domani, ma anche il Parco Di Babbo Natale Pescara Fiere, Fontanelle; Pescara in Musica a piazza della Rinascita. La magia della vigilia si potrà vivere con il Boschetto Magico, itinerante; con le canzoni dell'On The Road Christmas Coro Gospel, mentre i virtuosismi di A Natale si può risuoneranno in piazza della Rinascita con i cori gospel la Vigilia di Natale.

E dopo Natale, il 29 dicembre, il pomeriggio sarà animato da The Precious Gospel Singers che si esibirà in piazza Garibaldi. Una città da vivere intensamente in famiglia o in comitiva, questa è la Pescara che cresce e che finalmente conferma il suo potenziale come destinazione turistica e di intrattenimento".