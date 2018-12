Il Movimento Animalista d'Abruzzo chiede ai sindaci di vietare i fuochi d'artificio

In questo periodo di festività sono ancora tante le persone inconsapevoli che la propria voglia di euforia e legittimo diritto a festeggiare è causa di ferimenti e morte di molti animali.

Il fragore dei botti, percepito da loro con una intensità ben differente dalla nostra, li porta a spaventarsi e a subire una situazione di stress talmente forte da poterne anche causare il decesso.

Ogni anno le conseguenze sono drammatiche : cani e gatti in preda al panico e disorientati, che in molti casi tentano di fuggire esponendosi ad incidenti con gravi conseguenze anche per gli automobilisti, o che si gettano nel vuoto se lasciati soli sui balconi; uccelli terrorizzati che scappano in piena notte dai loro nidi per finire spesso schiantati contro edifici e automobili; animali anziani e deboli di cuore che muoiono di infarto...

Pregiatissimi sigg. ri Sindaci, come Movimento Animalista Abruzzo Vi esortiamo a disporre il divieto all’uso dei botti e dei fuochi d artificio, in un ottica di tutela della salute degli animali, dell' uomo e dell ambiente, sì da prevenire e limitare la conta delle vittime per incidenti che ogni primo dell anno viene documentata dagli organi di stampa.

Il divieto di utilizzo va a beneficio anche dell ambiente, in considerazione dell' aumento di polveri sottili nell aria in questo periodo ; va inoltre inteso anche come forma di contrasto alla criminalità, essendo ben noto che molto materiale pirotecnico proviene dal traffico illegale.

Oltre che ai sigg. ri Sindaci, ci rivolgiamo a tutti i cittadini, ai quali auguriamo buone feste, esortandoli al contempo a riflettere sul fatto che le consuetudini e le tradizioni, per quanto condivise da secoli, non dovrebbero mai prevalere sul rispetto della vita in ogni sua forma.