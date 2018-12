Sulla Tiburtina continua il teatro dell'orrore

Nonostante due settimane fa i media locali si sono interessati alle denunce fatte da un gruppo di cittadini, e nonostante le immagini pubblicate sui social hanno sconvolto un pò tutti, finora nulla è accaduto, anzi forse la situazione è peggiorata.

Il supermarket della droga a pochi passi da quel teatro, continua ininterrottamente a scambiare denaro con agonia, quell’agonia che prima o poi porterà alla morte, capace forse di far alzare finalmente l’attenzione su una questione che ormai da decenni continua ininterrottamente in una zona della città, come in tante altre periferie cittadine.

Questa mattina mi sono arrivate nuove sconvolgenti immagini che denunciano una condizione di precarietà assoluta. Tossicodipendenti che provano a trovare la vena in un corpo devastato dall’uso di sostanze, mentre altri vagano come zombie in uno spazio ricolmo di rifiuti di ogni genere. Condizioni igienico sanitarie impossibili, che rendono difficile la vita anche e soprattutto a chi affacciandosi dalla propria abitazione, deve sopportare scene che di umano hanno davvero molto poco.

Le denunce continue sembrava avessero finalmente sollecitato le istituzioni, e dopo lo sgombero degli edifici ex Clerico, che a sua volta arrivavano dallo sgombero di un altro accampamento dalla vicina Via Salaria Vecchia, ha semplicemente messo in sicurezza le proprietà ex Clerico, ma spostato il problema a pochissimi passi incrementando la rabbia e l’indignazione dei cittadini delle palazzine adiacenti a questo spazio, dove disperazione e vita sembrano convivere in un equilibrio fragilissimo.

Torniamo a gran voce a chiedere l’intervento delle istituzioni, ma non per spostare il problema nel ghetto successivo o nel capannone abbandonato più in là, ma come chiesto precedentemente di concerto con le associazioni che si occupano di problematiche di tossicodipendenza, di alcolismo o di disagio mentale, che insieme alle forze dell’ordine devono in ogni modo affrontare e cercare di risolvere questa terribile storia di degrado cittadino e sociale.

L’amministrazione cittadina non può pensare solo ed esclusivamente alle sfavillanti luci di festa, ma deve guardare all’intera città, e soprattutto alle politiche sociali di un centro che rappresenta la meta di chiunque pensi di migliorare la propria esistenza in questa regione.