Da domani a Pescara in servizio 4 nuovi giardinieri

Giornata di giuramenti stamane a Palazzo di Città, dove i 4 nuovi giardinieri del Servizio Verde sono stati accolti dal sindaco Marco Alessandrini, dal vicesindaco e assessore a Verde e Personale Antonio Blasioli, dalla funzionaria del Personale Simona Belfiglio. Da domani saranno in servizio in città.

"Braccia preziose per la manutenzione del nostro verde – così il sindaco Marco Alessandrini e il vicesindaco Antonio Blasioli - Quando siamo arrivati il settore non aveva neanche un cestello per eseguire le potature, oggi possiamo contare su più mezzi e su più uomini: ai primi tre arrivi si aggiungono queste nuove 4 unità reperite tramite i Centri per l'Impiego, che voglio ringraziare nella persona della responsabile dottoressa Adelina Pietroleonardo. Si tratta di manodopera specializzata, pronta già ad attivarsi sul fronte potature. A loro il nostro più grande in bocca al lupo e buon lavoro".