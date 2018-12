Premiato a Montesilvano Jonathan Tabacchiera miglior make up artist italiano per l'Oscar europeo della moda

"Poliedrico ed eclettico artista, per la sua creatività, il suo talento innato e le sue molteplici capacità come performer, ballerino e coreografo, che gli sono valse una laurea honoris causa, in età giovanissima. Come make up artist ha ottenuto numerosissimi riconoscimenti, in ultimo il premio ST Oscar europeo della moda, portando lustro a tutta la città di Montesilvano".

E' questa la motivazione apposta sulla targa consegnata questa mattina dal sindaco Francesco Maragno a Jonathan Tabacchiera. Montesilvanese di trentadue anni, Tabacchiera, lo scorso 9 dicembre ha partecipato a Milano, alla cerimonia internazionale di consegna del premio St Oscar europeo della moda, dove ha ottenuto la statuetta speciale argento Italia 2018.

«Quello ritirato a Milano - spiega il sindaco Maragno - è solo l'ultimo dei prestigiosi riconoscimenti che Tabacchiera ha ottenuto nella sua vita da artista. Questo giovane montesilvanese infatti, ad appena 29 anni ha persino ottenuto una laurea ad honorem in Scienze dello Spettacolo conferitagli dall'Università Ruggero II della Florida. Dimostrazione questa del suo enorme talento e della sua spiccata creatività che gli permettono di primeggiare in qualità di performer a 360 gradi. Con la nostra targa abbiamo voluto dimostrare l'apprezzamento di tutta la comunità montesilvanese, con l'augurio di proseguire in questa scia di successo».