Ricostruzione post sisma. Mazzocca inaugura la nuova sede per l'Istituto Marconi a Penne (Pe)

A Penne (Pe), ieri pomeriggio, il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione del nuovo plesso scolastico in struttura lignea che ospiterà 280 studenti dell’Istituto tecnico commerciale e per geometri “Guglielmo Marconi” rimasti senza aule da quando, il 18 gennaio 2017, era crollato il tetto del Palazzo De Sterlich.

L'originario storico palazzo fu pesantemente danneggiato dopo l’ondata di maltempo e le scosse sismiche registrate nel gennaio 2017. La realizzazione del "MUST" (Modulo ad Uso Scolastico Temporaneo), antisismico e all'avanguardia, è stata resa possibile grazie ad un finanziamento di 1.100.000 euro concesso dalla Regione Abruzzo al Comune di Penne con specifica convenzione sottoscritta il 16 maggio 2017, ovvero a meno di quattro mesi dal verificarsi degli eventi.

"I miei ringraziamenti - ha scritto Mazzocca sulla sua pagina social - vanno al Comune di Penne, in particolare al Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Vincenzo Ferrante, per il suo costante e sostanziale operato amministrativo volto alla soluzione dei problemi via via insorti, al dirigente scolastico dell’ITC Marconi Angela Pizzi e ai tecnici responsabili Arch. Di Federico e Ing. Antonacci".