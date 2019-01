Emergenza maltempo, a Pescara pronti spargisale e spazzaneve

Scatta già oggi con gli spargisale in azione da stasera ai Colli e a San Silvestro il Piano Neve del Comune, in vista dell'allerta meteo diramata dal Centro Funzionale di Protezione Civile, che annuncia il sensibile calo delle temperature e la neve anche in Abruzzo e anche a quote basse. Stamane l'ultima riunione operativa nella sede dell'assessorato alla Protezione Civile, presieduta dall'assessore Gianni Tedoro con Attiva, la Polizia Municipale, mobilitata anche con il gruppo Giona, la struttura tecnica comunale e le associazioni di Protezione Civile che operano in sinergia con il Comune.

"Abbiamo già contattato tutte le ditte che operano con il Comune e abbiamo pronte già 170 tonnellate di sale - annuncia l'assessoreGianni Teodoro - a cui se ne aggiungeranno altre, che abbiamo ordinato, per arrivare a 300 tonnellate, un quantitativo che ci consentirà di affrontare e gestire al meglio l'eventualità che nevichi anche in città. Domani mattina apriremo il Centro Operativo Comunale per coordinare tutta la situazione ghiaccio, neve ed emergenze e i monitoraggi anche sul fiume. Tutta la struttura è già mobilitata con reperibilità e ruoli come stabilisce il piano".