Maltempo, a Pescara operativo il Coc dalle 18 di oggi. Domani parchi e cimiteri chiusi

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Nuovo bollettino dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale con l'Avviso di condizioni meteo avverse N.19003 prot. PRE/0000299 del 03/01/2019: "per le prime ore di venerdì 4 gennaio e per le successive 24-30 ore, si prevede il persistere di nevicate su Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, fino a livello del mare, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti tra Abruzzo E Molise alle quote collinari e montane".

Continuano le riunioni da parte del coordinamento comunale di Protezione Civile, presieduto dall'assessore Gianni Teodoro.

Nel pomeriggio di oggi il vicesindaco Antonio Blasioli ha firmato l'ordinanza di apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), attivo dalle 18 al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Pescara, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Sede del C.O.C. troverà sarà il Comando di Polizia Municipale in Via del Circuito, dove saranno attivati anche i seguenti recapiti telefonici: 085.3737200 e 085.3737202.

Per le giornate di domani dono state disposte anche le chiusura dei parchi e dei cimiteri per la giornata di domani.

Gli impianti sportivi resteranno invece aperti, al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste, le eventuali chiusure saranno decise caso per caso.