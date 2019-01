Montesilvano nel 2018 resta sopra quota 54000 abitanti

La città si conferma sopra quota 54mila abitanti e quindi come la più grande d'Abruzzo tra i 301 Comuni che non sono capoluogo di provincia. La popolazione residente, a fine dicembre dell'anno appena concluso è di 54.180 persone, di cui 27.975 femmine e 26.205 maschi.

I residenti scendono di qualche unità rispetto all'anno scorso, quando erano 54.202, ma si conferma la crescita dal 2015 con circa 500 unità in più (esattamente 480).

Crescono ancora le donne, che nel 2017 erano 27.955 (una crescita costante che parte dal 2014, quando il numero di donne residenti ammontava a 27.552 unità, nel 2015 il dato è salito a 27.663, nel 2016 a 27.863). La riduzione, invece, riguarda gli uomini che dai 26.247 del 2017 arrivano al dato dell'anno scorso a 26.205.

Montesilvano è una città giovane con una percentuale elevata di persone sotto i 40 anni: 45 per cento gli uomini e 42 per cento le donne.

«E' un dato confortante», dice il sindaco Francesco Maragno, «vuol dire la nostra non è una città da lasciare ma, anzi, da scegliere per viverci. D'altro canto, la presenza di ultracentenari e di quasi diecimila persone oltre i 66 anni, con l'ovvia constatazione dell'invecchiamento della popolazione ci dice, pure, che è a misura per i pensionati. Con particolare gioia vorrei dare gli auguri di buon anno ai 396 montesilvanesi nati nel 2018. Faremo di tutto per farli crescere in un ambiente migliore e come amministrazione faremo tutti gli sforzi necessari per assistere i nostri bambini».