Domani pomeriggio a Montesilvano arrivano le befane

Arrivano le befane e sarà una festa per i tanti bambini di Montesilvano che le accoglieranno in piazza Diaz. Anche quest'anno, infatti, si rinnova la manifestazione del Volo dell'angelo, organizzata dalle associazioni Nuovo Saline e Natura Abruzzo.

Sabato 5 gennaio, a partire dalle 15, sette befane, tutti componenti delle due associazioni a cominciare dalla presidente di Nuovo Saline, Halyna Fenytska, scenderanno dal tetto del municipio e porteranno ai bambini doni, dolci e caramelle, offerti da alcune attività commerciali cittadine, il bar Daniels, il bar Fuori dal Comune e la ditta Falcone.

«E' una bella manifestazione che abbiamo realizzato in occasione della cerimonia nazionale di consegna della Bandiera Verde e poi replicata anche il 5 gennaio 2018», spiega l'assessore agli Eventi, Ottavio De Martinis, «E' una iniziativa spettacolare che diverte e sorprende i bambini ma anche gli adulti, anche perché non è proprio una passeggiata. Pur con tutte le massime misure di sicurezza che vengono adottate, vedere persone che, attaccate a una fune, si calano dal tetto del municipio per arrivare in piazza è uno show affascinante. Un ottimo modo per presentare la festa della befana».