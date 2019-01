Domenica mattina arriva la Befana al Porto turistico di Pescara

Si ripeterà, come tradizione da 18 anni, l'arrivo della Befana dal mare, domenica 6 gennaio dalle 10,30 al Marina di Pescara, dove la vecchina approderà in gommone, fra cavalli e gufi con il suo carico di doni per tutti i bambini. Stamane la presentazione con l'assessore a Turismo e Grandi eventi Giacomo Cuzzi, il presidente della Commissione Consiliare Turismo in Riccardo Padovano, il presidente del Porto Turistico Marina di Pescara Luca Di Tecco, Cristian Di Santo per la Società Italiana Salvamento, i promotori delle altre manifestazioni che si svolgeranno domani e domenica in città.

"Si rinnova una tradizione importante per la città – così Riccardo Padovano– Un evento che animerà una giornata piena di appuntamenti sin dalla mattina e darà avvio anche alla stagione dei saldi. Abbiamo avuto un Natale bello e vivo, ogni eventi è stato ed è valore aggiunto anche per il comparto commerciale. Quest'anno la Befana arriverà con il gommone del Salvamento, ogni anno l'imbarcazione cambia a seconda delle condizioni meteo, farà freddo, ma non dovrebbe esserci cattivo tempo domenica. Invitiamo tutti a partecipare".

"Siamo pronti per questa nuova edizione – aggiunge il presidente della Società Italiana Salvamento, Cristian Di Santo– Quest'anno sarà la 18esima edizione, coinvolgerà 80 volontari della Società Italiana Salvamento, una trentina di cavalli e anche dei gufi, che da bravi animali notturni da sempre accompagnano le scorribande della befana. A ogni bambino presente all'arrivo verranno distribuiti dolci e un regalo fra musica, canti e buoni propositi. Ringraziamo il Comune e il Marina per aver rinnovato l'ospitalità. Ci sarà anche la Capitaneria di Porto, insieme alla Guardia di Finanza e se il tempo sarà avverso ci sposteremo al Padiglione Becci, il compianto presidente della Camera di Commercio scomparso proprio un anno fa e che era affezionatissimo a questa manifestazione".

"Ringrazio la Società Salvamento e tutti gli organizzatori – aggiunge il presidente del Marina Luca Di Tecco- ormai è un appuntamento fisso al Marina questo evento, il porto turistico è una location privilegiata e comoda da raggiungere. E' una festa per tutti, sono certo che anche quest'anno tanti genitori verranno a ricevere i doni della befana. Un ringraziamento va al presidente della Camera di Commercio Mauro Angelucci e un pensiero va anche al suo predecessore, l'amico Daniele Becci di cui proprio domenica celebreremo il primo anniversario dalla prematura scomparsa. Era una festa che amava molto e che ha contribuito a rendere longeva".

"Siamo alla fine della programmazione degli eventi natalizi – così l'assessore a Turismo e Grandi eventiGiacomo Cuzzi- e ringrazio tutti quanti si sono prodigati a renderli speciali: a partire dalla Camera di Commercio di Pescara, con cui siamo riusciti negli ultimi 3 anni a illuminare la città con le Luci d'Artista, creando, grazie anche al lavoro di Becci, un modello regionale attraverso queste luminarie che sta portando in tutta Italia il nome della nostra città. Questo è un traguardo importante e un modello efficace per un territorio che non è mai stato attrattivo nel periodo di Natale, tant'è che nelle città vicine si sta replicando la formula adottata a Pescara. Ringrazio Padovano per il lavoro che c'è dietro alla Befana che viene dal mare e che è fra i primi eventi d'Abruzzo per longevità e partecipazione.

Domani ci sarà anche l'avvio dei saldi, che nel centro commerciale naturale festeggeremo con delle street band che accompagneranno lo shopping e con gli ultimi due giorni di videomapping, che si concluderà domenica a piazza della Rinascita. Ci sarà anche il presepe vivente in musica dell'associazione Mousikè del Maestro Lucio Cupido con all'interno del Palaelettra 2 dalle 19 di domani. Abbiamo anche gli ultimi due giorni di videomapping e dalle 18 street band che animerà lo shopping e il bilancio sarà più che positivo per le tantissime persone che sono venute in città per godere delle manifestazioni, luci e quello che siamo riusciti a organizzare.