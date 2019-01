| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Vuoi conoscere le 8 Chiavi per far succedere Grandi cose nel tuo 2019 ?

È questo il tema della MasterClass che si terrà l'11 gennaio all'Aurum di Pescara.

La MasterClass è gratuita perchè è sponsorizzata dalla CoachingX100 School.

La premessa di questo incontro è che senza una Visione chiara del Futuro si finisce per essere trascinati dagli eventi o per ricadere nelle vecchie trappole.

Ma c'è di più. Sappiamo che rimandare il proprio piano vuol dire pianificare ritardi, dubbi e frenate improvvise.

Perciò abbiamo bisogno di 2 cose.

Una Visione del nostro futuro e un Piano da seguire per la vita di ogni giorno.

Sappiamo che la vita è limitata. Cosi come sappiamo che è meglio assumere la guida del nostro futuro. Ma qual è il momento migliore per prendere il toro per le corna?

Riscrivi il Passato. Disegna il Futuro

Questo è il momento giusto per dare voce al vero motivo per fare grandi cose nel 2019.

E’ davvero il momento migliore per rivedere il 2018 e per dare una forma più precisa ai prossimi 3 mesi.

Infatti in questo incontro ti verrà mostrato come creare un piano definitivo per il tuo futuro. Sia a livello personale che professionale.

Riceverai anche uno strumento gratuito che potrai usare ripetutamente (tutto gratis).

Si dice che la fortuna è ciò che resta dopo che hai messo a punto un piano. Ma nessuno può concepire il tuo futuro al tuo posto, non è così?

Dunque se ti vuoi svegliare in un giorno del tuo futuro ideale è ora di iniziare a pianificare e mettere in moto il tuo futuro adesso.

ECCO COSA FAREMO:

#1. Perchè Visione, Missione e Principi guidano il comportamento umano.

#2. Perchè la maggior parte delle persone è senza energia e tante altre hanno una determinazione incrollabile (e come puoi ottenerla).

#3. Gli strumenti e i fogli di lavoro per mettere a fuoco Visione, Missione, Principi ( e gli esempi dalle più grandi aziende mondiali).

Leggi in basso per prenotare il tuo posto!

Come sarà il 2019? Più o meno uguale? O sarà il tuo anno? La decisione tocca a te.

Gli strumenti gratuiti che riceverai renderanno MOLTO più potente la tua Visione e DAVVERO implacabile la tua esecuzione.

Clicca il link in basso per leggere il resto della presentazione e prenota il tuo posto.

Sono disponibili solo 25 posti.