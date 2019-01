Mancanza biglietti TUA, il tribunale del consumatore a sostegno degli utenti abruzzesi

La Segreteria Regionale del Tribunale del Consumatore presieduta da Roberto Rosa intende informare tutti i mezzi stampa e tutti gli Abruzzesi che non può restare impassibile alla situazione che in questi giorni vedono coinvolti migliaia di utenti che su tutto il territorio regionale non riescono a reperire un tagliando valido per i loro spostamenti sui mezzi pubblici gestiti dalla TUA TRASPORTI.

"La situazione che in questi giorni gli utenti abruzzesi sono costretti loro malgrado a vivere è a dir poco increscioso e preoccupante per il servizio pubblico regionale.

Non possiamo accettare in nessun modo, che gli utenti, per un disservizio dell’azienda pubblica dei trasporti regionali sono costretti a sostenere un esborso del 30% sul prezzo del singolo tagliando di trasporto dovendo lo stesso acquistare unitamente direttamente sui vari pullman“.

La Segreteria Regionale rivolge un invito alla stessa azienda, affinché provveda a stretto giro a ripristinare la situazione e contestualmente chiede che venga applicato su tutte le tratte il prezzo che normalmente l’utente avrebbe sostenuto acquistando il medesimo tagliando di trasporto presso i rivenditori autorizzati presenti sul territorio regionale.