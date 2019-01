Montesilvano, un'ambulanza della Misericordia tutti i sabati al mercato di palazzo Baldoni

Un'ambulanza con un minimo di due e un massimo di quattro operatori della Misericordia a presidio del mercato rionale del sabato dell'area antistante palazzo Baldoni e piazza Indro Montanelli. E' questo il progetto presentato questa mattina dal sindaco di Montesilvano Francesco Maragno, i consiglieri Lorenzo Silli e Alessandro Pompei, il governatore della Misericordia Paola Toppi, il vice governatore Stefano Melchiorre e da alcuni volontari, e che prenderà il via a partire da sabato 19 gennaio.

«Con la proposta di questo progetto - ha affermato il sindaco Francesco Maragno - la Misericordia ha dimostrato ancora una volta la sua grande disponibilità. Tale iniziativa si pone in linea con i numerosi progetti che in questi anni abbiamo promosso a tutela della salute e della cultura della prevenzione. Con Montesilvano Sicura infatti abbiamo installato defibrillatori nei campi sportivi, in via Maresca, davanti ai palazzi comunali, ossia in tutte quelle zone strategiche del territorio. Abbiamo inoltre promosso corsi di formazione sia per il corretto utilizzo di questi preziosissimi strumenti, che di primo soccorso pediatrico. Ora il presidio di un'ambulanza della Misericordia nel mercato rionale ci permette di fornire un ulteriore strumento ai montesilvanesi per tutelare la loro salute».