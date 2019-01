Allagamenti a Montesilvano, pronti due interventi su via Torrente Piomba e via dei Volsci

«Manca davvero poco e i residenti di via Torrente Piomba e di via dei Volsci riceveranno risposte concrete alle loro lecite richieste. Non appena le condizioni meteo miglioreranno, infatti, prenderanno il via i lavori di realizzazione delle linee di acque bianche, risolvendo quindi le problematiche che si vengono a creare a causa degli allagamenti. Ancora una volta questa Amministrazione ha analizzato da vicino situazioni di disagio che provengono dal passato, rimboccandosi le maniche ponendo con concretezza soluzioni ad interventi necessari da decenni, ma mai realizzati».

A dirlo è l'assessore ai lavori pubblici Valter Cozzi.

L'Amministrazione ha predisposto due distinti interventi. Il primo, che riguarda l'ultimo tratto di via Torrente Piomba, in prossimità dell'intersezione con via Bradano consiste nel completamento della linea delle acque bianche. Il secondo intervento verrà effettuato su via dei Volsci dove l'assenza della linea causava significativi allagamenti alla fine della strada in prossimità di alcune abitazioni.