Gestione del commercio in Abruzzo, tutti i vantaggi del canale online

Quando si parla di e-commerce spesso viene subito in mente il nome Amazon, ovverosia quello del colosso americano che è leader al mondo nelle vendite online. Non a caso in America la gestione del commercio attraverso i canali online, da parte delle imprese, da anni è ormai un dato di fatto così come milioni di americani ogni giorno via web fanno almeno un acquisto.

Business online in Abruzzo in espansione grazie alla nascita di nuove imprese

Pur tuttavia, anche in Europa negli ultimi anni l'e-commerce ha fatto registrare degli ottimi tassi di crescita, e lo stesso dicasi pure in Italia dove, in regioni come l'Abruzzo, il futuro delle aziende locali, grazie alle economie di scala offerte dal canale web, è sempre più legato ed affidato alla vendita online di beni ed alla sottoscrizione di servizi sempre via Internet.

In Abruzzo come nelle altre Regioni italiane, infatti, si registra la continua nascita di imprese che puntano a fare business online in vari settori dell'economia, dall'alimentare al turismo e passando per l'elettronica, l'editoria, ma anche in settori con potenziali tassi di crescita elevati come quelli legati al tempo libero, alla salute, al benessere ed alla bellezza.

Pescara, corsa all'e-commerce per le piccole e medie aziende locali

Per crescere online, e per conquistare quote di mercato, le imprese che investono nel digitale, e nello specifico caso nell'e-commerce, in genere si affidano all'esperienza maturata e consolidata di società come Genesi web agency.

In Abruzzo, ed in particolare nel Pescarese, la Camera di Commercio locale non a caso è da tempo impegnata nel sostegno delle imprese della Provincia che puntano ad espandersi nel digitale ed a diventare delle eccellenze. Le piccole e medie aziende locali che investono sul commercio elettronico, infatti, hanno la possibilità non solo di arrivare prima ai clienti, e di aumentarli, ma anche di potersi espandere con costi calmierati pure sui mercati internazionali.

A primeggiare in tal senso a Pescara e provincia, ed in generale nell'intero Abruzzo, sono le tante imprese del comparto enogastronomico e le realtà impegnate nella produzione artigianale di qualità. Spesso sono infatti i business di nicchia che, grazie all'e-commerce, possono trarre grossi vantaggi in termini di crescita del fatturato e degli utili rispetto ai canali di vendita tradizionali.

Come vendere online grazie all'e-commerce

Al pari dei negozi fisici, anche online il sito di e-commerce deve essere appetibile al fine di attirare i clienti, il che significa che, possibilmente, i prodotti da comprare e/o i servizi da sottoscrivere siano proposti a prezzi concorrenziali anche attraverso sconti e promozioni periodiche. Inoltre, è importante pure pubblicizzare sul web l'attività attraverso strategie di marketing mirate, ad esempio, attraverso l'esposizione di banner sui siti, con link testuali ed anche attraverso i più comuni social network, da Twitter a Facebook e passando per Instagram e per YouTube.

Il passaggio dall'offline al mondo delle vendite online comporta un cambio di paradigma sotto molti aspetti, ragion per cui trattasi di una transizione che le imprese non possono portare avanti senza il sostegno di società di settore specializzate come le web agency. Per un'impresa è tra l'altro possibile mantenere il canale di vendita tradizionale associandolo ed accoppiandolo con quello online, ma via web tutto cambia anche perché è vero che i potenziali clienti sono rappresentati da tutti coloro che sono connessi in Rete, ma in realtà quello dell'e-commerce è un settore molto competitivo, e quindi per stare sul mercato servono non solo investimenti, ma anche strategie adeguate di breve, medio e lungo termine.