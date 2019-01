Montesilvano, in arrivo lavori nelle scuole Delfico, Silone e Villa Verrocchio

Prosegue l'attività della giunta Maragno per il miglioramento delle scuole cittadine di competenza comunale. Sono stati, infatti, affidati i lavori di ristrutturazione per porzioni di solaio della scuola media Troiano Delfico in via San Francesco. L'importo complessivo è di 31 mila euro (30.860,38 compresi oneri per la sicurezza e oltre Iva per legge al 22%).

Inoltre, sono stati ordinati arredi scolastici, dagli scaffali alle lavagne, dai banchi alle cattedre, per le scuole:

«L'istruzione è un elemento fondamentale nella crescita dei nostri ragazzi», dice l'assessore Maria Rosaria Parlione, «e se l'aspetto didattico è ovviamente predominante, noi, come amministratori, dobbiamo mettere studenti, insegnanti e dirigenti nelle migliori condizioni possibili. E' quello che stiamo facendo da quando ci siamo insediati in Comune. Abbiamo avviato una grande operazione di restyling su tutti gli edifici di nostra competenza e, soprattutto, siamo riusciti a far aprire la scuola dell'infanzia di via Adda, che era una delle grandi incompiute della città (attualmente interessata dal completamento del piano superiore). In corso ci sono i lavori per la nuova struttura di via Almirante, traversa di via Sospiri, che ha ottenuto, anche, un finanziamento di 600.000 euro dall'Inail per costruirvi un altro asilo nido. E poi abbiamo avuto il finanziamento di 90 mila euro per la manutenzione straordinaria nella Marinelli di via Vitello d'oro. Per quanto riguarda la messa in sicurezza delle strutture, abbiamo, infine, ricevuto un finanziamento di 3 milioni di euro. Insomma, una serie di interventi ad ampio raggio, non sottovalutando, come in questo caso, naturalmente, anche gli arredi».