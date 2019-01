È questo il tema della MasterClass che si terrà giovedì 19 gennaio all'Aurum di Pescara.

La MasterClass è gratuita perchè è sponsorizzata dalla CoachingX100 School.

L'incontro esplora quella che sembra la sfida più grande dei nostri tempi ed è l'occasione buona per verificare se è la più urgente o la più crudele.

Naturalmente si lamentano tutti del tempo che sfugge ma sappiamo che il calendario segue il suo corso.

Resta il fatto che il tempo non si può gestire.

Infatti, la sfida più grande oggi è gestire noi stessi. Dunque quello che possiamo imparare è assumere il controllo di quello che facciamo ogni giorno per avere più tempo libero per noi.

In questa MasterClass esclusiva si scoprirà la formula per la gestione del Focus Mentale che aiuterà ad aumentare la produttività, ridurre le distrazioni e a potenziare il focus sulle priorità (indipendentemente dal fatto di avere più clienti, più tempo libero o più energia).

I partecipanti potranno imparare ad avere un maggior controllo sulle loro priorità per:

Aumentare la Produttività

Minimizzare le Distrazioni

Risparmiare la metà del tempo pur portando a termine il doppio ogni giorno.

Lo strumento per gestire il focus mentale è FOCUS CONTROL che è un sistema di gestione delle prestazioni che fornisce lenti, strumenti e tecniche per raddoppiare i risultati delle prestazioni entro i prossimi tre mesi.

DURATA:

La durata di questo laboratorio è di 100 minuti.

Dunque, si raccomanda la massima puntualità.

POSTI DISPONIBILI:

Abbiamo scelto la sala più raccolta dell’Aurum.

SOLO 25 posti

REGISTRAZIONI:

in basso le indicazione per registrarsi

-----------------------------------

☆ FOCUS CONTROL ☆

Come realizzare il doppio

nella metà del tempo

------------------------------------



* Quando: Giovedì 19 Gennaio - 2019

* Ore: 18.00 – 19.45

* Dove: AURUM, Pescara (sala Dannunziana)



SCRIVERE alla segreteria dell'evento via Whatsapp

"1 posto per me FOCUS CONTROL" --> 349 4978015 <-- questo recapito è solo per la prenotazione.