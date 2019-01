Ecco le nuove 30 attività storiche di Pescara

Nella giornata di oggi all'Auditorium Petruzzi L'Amministrazione comunale ha consegnato a 30 imprese commerciali cittadine la targa per il riconoscimento di Attività Storica. Una pratica consolidata, a cura dell'Assessorato alle Attività Produttive, nata per dare lustro agli esercizi che hanno maturato una storia e un'esperienza longeva a Pescara, contribuendo alla sua crescita economica. Si tratta di un riconoscimento a cui si accede mediante una richiesta contenuta in un bando pubblico.

ECCO LE 30 ATTIVITÀ

PIRRO GABRIELLA PASTA ALL'UOVO VIA DEL SANTUARIO 458 DI TILLIO REMO AUTOCARROZZERIA VIA TIBURTINA 164 D'ANDREAMATTEO SNC OFFICINA MECCANICA VIA VESPUCCI 174 MARTINELLI GUERINO TENDAGGI-TAPPEZZERIA P.ZZA PIERANGELI N.9 MONTANARI BENITO OREFICERIA VIA CONTE DI RUVO 132 VALENTINI PAOLO LABORATORIO ANALISI VIA REGINA MARGHERITA 47 DURANTE MAURO NEGOZIO PRODOTTI PER PARRUCCHIERI VIA MAZZINI 19/23 BELLOTTI ELENA NEGOZIO INTIMO E ABBIGLIAMENTO VIA PLAUTO 40 D'ARCANGELO PASQUALINO OFFICINA MECCANICA VIA TRIPOTI 32 FRANCESCHELLI SIMONA PARRUCCHIERA VIA DE SANCTIS 51 CREATI CARMINE ARTIGIANO DEL VETRO VIA BOTTICELLI 6 FUMIA CARMELA COMMERCIO FRUTTA E VERDURA VIA N. FABRIZI 169 CASALANGUIDA ROCCO NICOLA MACELLERIA PZZA ALCYONE 40/1 GIAVARA FRANCO ARTIGIANO RIPAR.VEND.ASS. CALDAIE VIA SICILIA 7 MUNDULA ENRICO STABILIMENTO MIRAMARE VIALE RIVIERA 20 CHIAVAROLI EMANUELA GASTRONOMIA IL BRIGANTINO CSO VITT. EMANUELE 386 PALMERI GIANCARLO AUTOFFICINA VIA S.EUFEMIA A MAIELAA 9 ANGELOZZI ROSALIA BAR PZZA SAN FRANCESCO 18 LA MONACA ANNA SALUMERIA VIA R. MARGHERITA 51/1 DI IORIO ROSINA STABILIMENTO LIDO MARE BLU VIALE PRIMO VERE PERFETTI LINO HOTEL AMBRA VIA QUARTO DEI MILLE 28 SPELORZI ROBERTO COMMERCIO ACCESSORI E RICAMBI AUTO CSO VITTORIO EMANUELE 384 PENTIMA ANTONIO ARTIGIANO-DISINFESTAZIONI/DERATTIZZ. VIA FONTE ROMANA 19/7 MARCHIONE TIZIANA PROFUMERIA VIA VESPUCCI RAZZI ANTONIO ARTIGIANO-OFFICINA MECCANICA VIA GUELFI 19/8 POMANTE VINCENZINO PARRUCCHIERE VIA CHIARINI 235 STAIANO SIMONE SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMB. VIA VEZZOLA 24 PIRI ANDREA IMPIANTI ELETTRICI - MANUT.CALDAIE PZZA SANTA CATERINA 15 CIFERNI MATTEO PIZZERIA SAN FRANCESCO VIA R. MARGHERITA 152 MASCIULLI FERRI MAURIZIO FERAUTO-ACCESSORI E RICAMBI AUTO VIALE MARCONI 155

All'attribuzione ha lavorato la Commissione Attività storiche composta da due rappresentanti del Comune di Pescara e i rappresentanti di Confcommercio; Camera di Commercio; Confesercenti; CNA; Confartigianato Casartigiani; l'Upap Clai. Le sigle erano tutte presenti alla consegna effettuata in una gremita Sala Tosti con l'ausilio del giornalista Paolo Minnucci.

"Emozione, storie e applausi per dire grazie a tantissime attività che hanno reso a Pescara un consolidato servizio, contribuendo a costruire la sua storia – così il sindaco e l'assessore alle Attività Produttive aprendo la consegna – Attività che sono nate anche per far crescere la nostra economia, che ne hanno costruito la vocazione e che sono rimaste fino ad oggi, attraversando, alcune, anche periodi davvero incerti e bui dal punto di vista economico, ma hanno resistito, alcune si sono anche rinnovate dando un grande esempio alle generazioni a cui passano il testimone. Le targhe servono a raccontare tante belle storie della città, ma anche a testimoniare la nostra vicinanza ad ognuna di queste attività. Passi significativi sono stati fatti, come l'eliminazione della tassa sulle insegne, il riconoscimento del consumo sul posto, il plurinegozio, che hanno consentito alla nostra città di scalare le classifiche delle città italiane più vive dal punto di vista commerciale e imprenditoriale, i tempi sono durissimi, ma l'esempio di queste 30 realtà ci conforta e ci esorta a sostenere il settore".