Abusivismo edilizio, demolito ieri un magazzino su via Di Vittorio a Montesilvano

Prosegue l'attività, fortemente voluta dall'Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Maragno, che sta impegnando i vigili della polizia municipale di Montesilvano nel contrasto all'abusivismo edilizio.

Ieri mattina è stata effettuata la demolizione d'ufficio di una casetta di legno, adibita a magazzino, costruita abusivamente in un'area vicina alle case popolari di via Di Vittorio, con addebito della spesa al proprietario della costruzione.

«Per lunghi anni – sottolinea l'assessore alla polizia locale Valter Cozzi - l'abusivismo edilizio ha imperversato senza alcun controllo. Il risultato è quello di vedere sul territorio manufatti, garage o recinzioni costruite selvaggiamente su aree pubbliche senza alcuna autorizzazione. Nei mesi scorsi dopo una serie di incontri tra il sindaco Maragno, carabinieri e Prefettura, abbiamo intrapreso questo percorso di ripristino della legalità anche in questo ambito. Gli uffici di polizia municipale hanno quindi provveduto a notificare diverse ordinanze di demolizione, emesse dall'Ufficio Urbanistico, sezione abusivismo edilizio. In moltissimi casi lo smantellamento delle strutture è stato effettuato direttamente dai proprietari. Nel caso del magazzino di via Di Vittorio, il responsabile ha provveduto a rimuovere la casetta di legno, lasciando invece la base di cemento che aveva realizzato e che questa mattina, secondo i tempi stabiliti nell'ordinanza, è stata smantellata dalla polizia locale. Proseguiremo - conclude Cozzi - nel controllo sia di nuovi abusivismi che nell'accertamento dell'ottemperanza delle ordinanze già emesse».